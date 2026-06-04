Cướp giật 130 tờ vé số ở TPHCM, dò kết quả không trúng và bị bắt

Ngày 4/6, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM, đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (SN 1979, ngụ phường Bình Quới) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 18h ngày 2/6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận trình báo của bà N. T. N. (SN 1967, ngụ xã Đông Thạnh) về việc bà bị cướp giật vé số. Theo nạn nhân, khi bà đang bán vé số trên đường Bùi Công Trừng thì có một người đàn ông chạy xe máy đến hỏi mua. Bà N. đưa 130 tờ vé số cho người đàn ông lựa, đối tượng cầm lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Cảnh sát lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an xã Đông Thạnh phối hợp với phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tổ chức truy xét. Đến 11h ngày 3/6, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Huỳnh Thanh Luân.

Bước đầu, Luân khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên của bà N.. Ngoài ra, nghi phạm còn thừa nhận gây ra vụ cướp giật 90 tờ vé số của một cụ già trên quốc lộ 55, xã Long Điền. Cả 2 lần gây án, đối tượng dò kết quả xổ số nhưng không trúng thưởng.

Qua xác minh ban đầu, Luân đã có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng này ra tù vào năm 2024 và đang chạy xe ôm công nghệ.