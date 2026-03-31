Cụ bà 87 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn thi thể dưới gốc xoài

Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm sát hại cụ bà L.T.T. (87 tuổi, trú cùng xã).

Nghi phạm Lê Văn Tuấn thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã nhận tin báo bà T. mất tích từ chiều cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tới nhà nạn nhân xác minh, kiểm tra hiện trường. Qua dấu vết thu thập được, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.

Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự thu thập chứng cứ, xác minh nghi phạm. Quá trình điều tra xác định Lê Văn Tuấn là đối tượng nghi vấn và triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 16h ngày 29/3, Tuấn sang nhà bà T. bằng lối vườn thì bị phát hiện và hô hoán nghi trộm cắp. Bị bất ngờ, Tuấn dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu bà T. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, nghi phạm chôn thi thể nạn nhân dưới gốc cây xoài trong vườn nhằm che giấu hành vi.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.