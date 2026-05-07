CSGT Tây Ninh tăng cường kiểm tra ma túy với tài xế

Ngày 7/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào địa bàn. Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra nhanh ma túy đối với tài xế ô tô tải, xe đầu kéo container, xe khách và người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra, đảm bảo cho kết quả tại hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định việc xử lý được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

CSGT kiểm tra một thiếu niên lái xe trong đêm (Ảnh: T.N.).

Những ngày qua, lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy khi điều khiển xe máy.

Cụ thể, khoảng 9h20 ngày 2/5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra trên tuyến đường ĐT785, đoạn qua xã Tân Châu, phát hiện một nam thanh niên lái xe máy không gương chiếu hậu, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Người này được xác định là C.M.Đ. (SN 2009). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đ. chưa đủ tuổi lái xe có dung tích xi lanh trên 50cm3. Nghi vấn thanh niên sử dụng ma túy, tổ công tác đưa về trụ sở Công an xã Tân Châu kiểm tra nhanh và cho kết quả dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, bàn giao người cùng phương tiện cho Công an xã Tân Châu xử lý theo quy định.

Một thiếu niên dương tính chất ma túy khi lái xe (Ảnh: T.N.).

Trước đó, đêm 25/4, trên tuyến đường ĐT824 qua xã Đức Hòa, tổ công tác phát hiện D.D.N. (SN 1997, quê Vĩnh Long) lái xe máy có biểu hiện bất thường nên dừng xe kiểm tra.

Qua làm việc, N. không xuất trình được giấy phép lái xe. Kết quả kiểm tra nhanh xác định người này dương tính với ma túy. CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và bàn giao cho Công an xã Đức Hòa xử lý.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo phụ huynh quản lý chặt con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, đồng thời kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện người lái xe có biểu hiện sử dụng chất kích thích để phòng ngừa tai nạn giao thông.