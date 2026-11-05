Ngày 5/11, đại diện Công an xã Tây Ninh Hòa xác nhận đơn vị đã thông tin đến người dân về đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê Gia Lai), một trong 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm) vào ngày 21/10.

Theo cơ quan công an, Tình cao 1,68m, dáng người gầy, da trắng. Hai tay và 2 chân của đối tượng có hình xăm hoa văn. Trong đó, hình xăm ở tay kéo dài từ khuỷu tay đến vai, ở chân kéo dài từ cổ chân đến đầu gối; vùng ngực có hình xăm kín.

Chân dung phạm nhân Hồ Văn Tình (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Công an xã Tây Ninh Hòa đề nghị người dân chú ý phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có biểu hiện nghi vấn, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt, người dân không chứa chấp, che giấu, giúp sức hoặc cung cấp phương tiện cho phạm nhân lẩn trốn. Khi phát hiện đối tượng, tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay tổ chức vây bắt mà cần giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho công an.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Người dân có thông tin về Hồ Văn Tình có thể liên hệ Công an xã Tây Ninh Hòa qua các số điện thoại: ông Trần Anh Dũng, Trưởng Công an xã, 0376.623.779; ông Nguyễn Ngọc Hân, Phó Trưởng Công an xã, 0905.297.977.

Trước đó, ngày 21/10, Hồ Văn Tình cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở trong quá trình lao động cải tạo để trốn khỏi Trại giam A2.

Đến ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh, Giám thị Trại giam A2, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn khỏi nơi giam.

Lực lượng chức năng tuần tra trên đường ở xã Bắc Khánh Vĩnh để truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình (Ảnh: Trung Thi).

Trong các ngày 24/10, 28/10 và 3/11, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 3 phạm nhân gồm Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ); Võ Hoàng Duy (27 tuổi, quê Gia Lai) và Lữ Văn Toàn (31 tuổi, quê Thanh Hóa).

Hiện Hồ Văn Tình là phạm nhân duy nhất còn lẩn trốn bên ngoài. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy tìm, vây ráp tại các khu vực rừng núi giáp ranh với xã Diên Lâm. Đồng thời, công an sử dụng loa phát thanh kêu gọi Tình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.