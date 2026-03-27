Công an xuất hiện tại cơ quan và nhà Giám đốc Trung tâm Đấu giá Lâm Đồng

Chiều 27/3, lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đầu giờ chiều, nhiều cán bộ công an đã có mặt tại địa điểm trên. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu.

Lực lượng công an dẫn ông Dương Văn Tám rời trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an đưa ông Dương Văn Tám, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tỉnh Lâm Đồng, rời trụ sở. Các lực lượng cũng vận chuyển nhiều thùng tài liệu ra khỏi trung tâm.

Sau đó, lực lượng chức năng di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.