Công an xử phạt thanh niên đăng ảnh phản cảm, bạo lực để "ra oai"

Ngày 13/5, Công an xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên cho biết đã xử phạt 3.750.000 đồng đối với H.V.P. (SN 2008, trú xã Bắc Thái Ninh) do đăng tải hình ảnh phản cảm, mang tính bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản cá nhân đăng tải hình ảnh nam thanh niên cởi trần, tay cầm hung khí nguy hiểm. Qua xác minh, Công an xã Bắc Thái Ninh xác định chủ tài khoản Facebook trên là H.V.P..

Làm việc với cơ quan công an, H.V.P. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, mục đích P. đăng tải những hình ảnh trên là để “ra oai” trên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Bắc Thái Ninh đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.P. theo quy định của pháp luật do người vi phạm chưa đủ 18 tuổi.

Sau khi được tuyên truyền, H.V.P. đã tự giác gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.