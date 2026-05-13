Công an xác minh vụ nhóm người xông vào nhà dân đánh 2 người

Ngày 13/5, Công an xã Đoài Phương (Hà Nội) đang xác minh vụ việc một nhóm người bị tố xông vào nhà dân, hành hung hai người đàn ông khiến các nạn nhân phải nhập viện điều trị trong đêm.

Theo phản ánh của anh Phùng Văn T. (trú thôn Đồng Trạng, xã Đoài Phương, TP Hà Nội), tối 7/5, một nhóm người bất ngờ kéo đến nhà gia đình anh hành hung cậu và anh trai của anh.

Camera giám sát ghi lại sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh T. cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 21h30 cùng ngày. Thời điểm này, 4 người địa phương bất ngờ xông vào nhà, sau đó lao vào đánh hai người thân của anh khiến 2 nạn nhân phải nhập viện.

Theo trình bày của gia đình, hành vi của nhóm người trên có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của các thành viên trong nhà.

Sau vụ việc, gia đình anh T. đã làm đơn trình báo, tố giác tới cơ quan công an địa phương, đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Đoài Phương xác nhận vụ việc trên và cho biết công an xã đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như hành vi của những người liên quan.