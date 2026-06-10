Công an xác minh vụ bé trai 10 tuổi có nhiều vết bầm tím trên cơ thể

Ngày 10/6, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An), thông tin đơn vị đang thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc liên quan đến cháu N.T.U. (SN 2016, trú tại thôn Đồng Tương, xã Quỳnh Anh).

Trước đó, những hình ảnh, video ghi lại cảnh một bé trai có nhiều vết bầm tím ở tay, chân và các vị trí khác trên cơ thể, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cháu U. bị nhiều vết bấm tím trên cơ thể nghi bị bố bạo hành (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin được chia sẻ, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu U. sống cùng mẹ. Đến năm 2025, anh N.B.Đ. (SN 1991, bố đẻ cháu bé) được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi quyền nuôi con, từ đó cháu chuyển sang sinh sống cùng bố tại xã Quỳnh Anh.

Người mẹ cho biết mới đây khi gặp con trai qua các cuộc gọi video, chị phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím, trầy xước. Người thân của cháu đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an đề nghị xác minh vụ việc.

Theo Công an xã Quỳnh Anh, vào lúc 14h30 ngày 8/6, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo có dấu hiệu bạo hành trẻ em, gây thương tích cho cháu N.T.U..

Công an xã Quỳnh Anh mời anh Đ. tới trụ sở làm việc (Ảnh: Công an xã Quỳnh Anh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã cử tổ công tác xuống địa bàn xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Cùng ngày, anh N.B.Đ. được mời đến trụ sở để làm việc phục vụ công tác xác minh.

Ngày 9/6, cơ quan công an tiếp tục làm việc với những người liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến các vết thương trên cơ thể cháu bé cũng như nội dung phản ánh trong đơn trình báo.

Đại diện Công an xã Quỳnh Anh cho biết vụ việc đang trong quá trình xác minh. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.