Công an vào cuộc vụ nhóm du khách nước ngoài bị đánh bằng hung khí

Ngày 30/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết lực lượng Công an phường đang điều tra vụ việc nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 24 giây ghi lại cảnh xô xát xảy ra trên một tuyến đường thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Du khách nước ngoài bị đuổi đánh bằng hung khí (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, vụ việc diễn ra vào ban đêm. Nhóm khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, cầm hung khí dài gần 1,5m tấn công một người nước ngoài. Khi 2 người nước ngoài khác đến giải vây cho nạn nhân, họ tiếp tục bị nhóm này dùng hung khí đánh liên tiếp.

Mặc dù nhóm du khách đã bỏ chạy, các đối tượng vẫn cầm hung khí đuổi theo, đánh không thương tiếc.

Chứng kiến sự việc, một số người dân dùng điện thoại quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi được đăng tải, clip thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi hung hăng, manh động của nhóm đối tượng, cho rằng vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và sự thân thiện, hiếu khách của Việt Nam nói chung.

Trước đó, tối 27/1, cũng tại phường Nha Trang, do mâu thuẫn trong việc dừng, đỗ xe và đón trả khách, một người quản lý hãng taxi đã đánh tài xế công nghệ khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.