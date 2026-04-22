Công an tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các admin mạng xã hội

Thời gian qua, Công an phường Thạch Khôi (Hải Phòng) đã tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật đối với các quản trị viên (admin) của nhiều hội, nhóm mạng xã hội có đông thành viên trên địa bàn.

Tại các buổi làm việc, lực lượng công an thông tin về tình hình phức tạp trên không gian mạng. Một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo người dân tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an tuyên truyền kiến thức pháp luật cho một admin mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật, kích động thù hằn, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vẫn diễn ra.

Công an phường đã hướng dẫn, đề nghị các quản trị viên nâng cao trách nhiệm trong kiểm duyệt nội dung. Các quản trị viên được yêu cầu không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, kịp thời gỡ bỏ và báo cáo nội dung vi phạm.

Lực lượng chức năng đồng thời vận động các quản trị viên phối hợp khi phát hiện dấu hiệu tội phạm. Các quản trị viên được khuyến khích lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt và tuyên truyền quy định pháp luật.

Bước đầu, các quản trị viên đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết chấp hành quy định. Công an phường đề nghị thời gian tới các quản trị viên thực hiện nghiêm việc định danh, xác thực thông tin và xây dựng nội quy nhóm phù hợp.

Hoạt động này được xác định là bước khởi đầu nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an và các quản trị viên, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.