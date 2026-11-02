Ngày 2/11, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thành Sơn (SN 1975, ngụ phường Bình Hòa) để điều tra về hành vi đe dọa giết thợ sửa xe miễn phí cho người dân trên tuyến đường ĐT743.

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Sơn khai làm nghề sửa xe lưu động trên tuyến đường ĐT743, khu vực phường Bình Hòa và phường Dĩ An, được khoảng 10 năm.

Tối 30/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Sơn đi qua khu vực gần cầu vượt 550, thuộc khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Tại đây, ông thấy một thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ đang vá xe cho người đi đường.

Cho rằng người này cạnh tranh việc làm ăn của mình, Sơn đến ngăn cản và dọa đâm chết nếu thanh niên này tiếp tục vá xe trên tuyến đường ĐT743.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An triệu tập Nguyễn Thành Sơn lên trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật.