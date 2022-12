Công an TPHCM cảnh báo tội phạm giết người thân do mâu thuẫn bộc phát

Chiều 28/12, Công an TPHCM tổ chức gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong năm 2022, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm về ma túy được kéo giảm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Thuận).

Lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây, tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 700 tỷ đồng; triệt phá các tổ chức cho vay với thủ đoạn "khủng bố" người vay và người thân... mang tính tiêu biểu của cả nước.

Theo Công an TPHCM, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người vẫn còn xảy ra, nhất là tội phạm giết người, giết người thân do mâu thuẫn bộc phát, mâu thuẫn tình cảm gia đình với hành vi dã man, mất nhân tính, gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra, tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia rộ lên trong thời gian gần đây, bằng thủ đoạn hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân.

Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nổi lên một số phương thức, thủ đoạn hoạt động vi phạm pháp luật như: Thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu, không thực hiện thủ tục đấu thầu theo quy định, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, mua hàng hóa trước, sau đó mới lập hồ sơ chào thầu cạnh tranh; lập chứng từ mua bán lòng vòng để nâng khống giá hàng hóa nhằm tham nhũng, trục lợi...

Về trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được kéo giảm về số vụ, số người chết, người bị thương.

Trong năm 2023, Công an TPHCM tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm xâm phạm sở hữu; gây rối trật tự công cộng…

Tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tín dụng ngân hàng; đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, làm giá, thao túng giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn thành phố, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường vào thời điểm cuối năm.

Tăng cường các biện pháp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ, nhất là trong dịp Tết; kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...