Công an thông tin vụ phong tỏa đường để khám xét một ngôi nhà ở Gia Lai

Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trọng (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/1, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú bắt quả tang Trọng cất giấu trong người một túi nilon chứa 7 đoạn ống hút nhựa màu trắng.

Trần Văn Trọng tại căn nhà ở Nguyễn Viết Xuân (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Bên trong các ống hút, lực lượng chức năng phát hiện có chứa chất rắn dạng tinh thể. Trọng khai nhận là ma túy đá.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện thêm 3 đối tượng khác có mặt trong căn nhà. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét chỗ ở của Trọng, cơ quan điều tra thu giữ thêm một số tang vật liên quan. Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra để làm rõ vụ án.

Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời đoạn đường Nguyễn Viết Xuân vào chiều 25/1 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, chiều 25/1, khi lực lượng chức năng đã phong tỏa đoạn đường Nguyễn Viết Xuân để khám xét nơi ở của Trọng.

Lúc này, nhiều người dân đã đứng ngoài căn nhà theo dõi và lan truyền thông tin không chính xác về việc đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 19/1 tại Gia Lai.