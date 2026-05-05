Công an tạm giữ 4 đối tượng hỗn chiến tại khu du lịch Mũi Nai

Ngày 5/5, Công an tỉnh An Giang ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Trọng (17 tuổi), Nguyễn Trần Minh Cường (19 tuổi), Quách Văn Viễng (19 tuổi) và Võ Văn Tiền Em (20 tuổi), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 30/4 tại khu vực Mũi Nai, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Nhóm của Trọng cùng Minh Cường, Chí Cường và Trường đang vui chơi thì gặp nhóm của Tiền Em cùng Viễng, Trí và Hưng, điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô.

Nhóm 4 đối tượng đang bị Công an phường Hà Tiên tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, mâu thuẫn nảy sinh giữa hai bên. Trọng được cho đã có lời lẽ khiêu khích, thách thức và dùng chân đạp vào xe của Trí trước khi bỏ đi. Tuy nhiên, nhóm của Viễng đã lập tức đuổi theo và chặn đầu xe của nhóm Trọng tại khu vực trước quán cà phê Núi Đèn.

Trong lúc xô xát, các đối tượng đã sử dụng nhiều vật dụng tại hiện trường để tấn công lẫn nhau, gây thương tích cho Trí, Viễng, Trọng và Minh Cường. Sau vụ việc, đối tượng tên Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

HCông an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng đang lẩn trốn để xử lý.