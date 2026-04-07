Công an phường Ba Đình siết an ninh phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội

Những ngày qua, Công an phường Ba Đình, Hà Nội, đang triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm cùng các đơn vị bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5/4 đến 25/4.

Ba Đình là phường có vị trí đặc biệt quan trọng, giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, ngoại giao và văn hóa - di sản của cả nước. Trên địa bàn tập trung nhiều cơ quan đầu não như Phủ Chủ tịch, Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan trọng yếu khác của Quốc hội và Chính phủ.

Cán bộ Công an phường Ba Đình tuần tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, nghi lễ Nhà nước, hoạt động đối ngoại cấp cao, đón tiếp nguyên thủ quốc gia và các đoàn đại biểu quốc tế, thể hiện vai trò chiến lược trong công tác đối nội, đối ngoại của đất nước.

Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an phường Ba Đình đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn, góp phần phục vụ an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội và khách mời dự kỳ họp.

Cùng với đó, các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kết hợp giám sát qua hệ thống camera nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Với tinh thần “quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm lần”, Công an phường Ba Đình đang nỗ lực cao nhất, phấn đấu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.