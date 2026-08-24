Công an Lào Cai vượt 2.000km truy bắt đối tượng liên quan tới ma tuý

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Bảo Hà chủ trì, phối hợp với Công an phường Cam Đường vừa vượt hơn 2.000km vào tỉnh Tây Ninh, bắt giữ đối tượng Lự Quang Quảng (SN 1994, ở xã Bảo Hà), do liên quan tới một vụ án ma túy mà cơ quan chức năng đang điều tra.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng Lự Quang Quảng khi y đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Quỳnh Trang).

Trước đó, ngày 6/6, Công an xã Bảo Hà bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Nam (SN 1982, ở xã Bảo Hà), về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy tìm đối với Lự Quang Quảng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình xác minh, truy tìm, Công an xã Bảo Hà xác định Quảng đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 22/8, cảnh sát đã phát hiện, bắt giữ thành công Lự Quang Quảng khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi bắt giữ đối tượng Quảng, Công an xã Bảo Hà và Công an phường Cam Đường đã hoàn tất thủ tục, di lý Quảng từ tỉnh Tây Ninh về Lào Cai để phục vụ công tác điều tra.