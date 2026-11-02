Sáng 2/11, thông tin từ Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị đã làm việc với người đàn ông có hành vi ném chìa khóa vào mặt khiến nữ chủ quán bị thương.

Tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn một phút ghi lại hình ảnh xảy ra tại một quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, xã Hưng Nguyên.

Vị khách có hành vi ném chìa khóa vào mặt chủ quán (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin đăng tải trên clip, nữ chủ quán nhắc nhở một vị khách về việc người này đậu xe ngược chiều dẫn tới hai bên có lời nói qua lại. Người đàn ông to tiếng và ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu và phải khâu 3 mũi ở vùng mặt.

Theo nguồn tin từ công an, người đàn ông nêu trên trú ở địa phương khác, cùng vợ đến dự tiệc một người quen trên địa bàn.

Khi bị nhắc nhở việc đậu xe ngược đường, người đàn ông đã mất bình tĩnh dẫn tới có hành vi tác động vào chủ quán.

Ngay khi sự việc xảy ra, người này nhận thức được hành vi của mình và đã xin lỗi vợ chồng chủ quán. Sáng 2/11, anh này cũng đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Vụ việc đang được công an xã Hưng Nguyên xử lý theo quy định.