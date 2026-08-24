Công an làm việc với nam thanh niên bắt bồ câu giữa trung tâm TPHCM

Ngày 24/8, Công an phường Sài Gòn (TPHCM), đã mời làm việc đối với T.L. (SN 2005, ngụ phường Thủ Đức) để làm rõ vụ bắt chim bồ câu giữa trung tâm thành phố.

Tại cơ quan công an, bước đầu T.L. khai nhận bắt chim bồ câu về để nuôi.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bắt chim bồ câu tại khu vực công viên ở Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên chạy xe máy biển số 59XB-017.41, phía sau chở một cô gái, dừng xe tại khu vực công viên.

Nam thanh niên bắt bồ câu giữa trung tâm TPHCM về để nuôi (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, người này bất ngờ xuống xe, tiếp cận đàn bồ câu đang kiếm ăn trên bãi cỏ và bắt 2 con. Nam thanh niên bỏ số chim này vào balo rồi lên xe máy rời đi theo hướng Công trường Lam Sơn - đường Đồng Khởi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân, trong đó có du khách nước ngoài, chứng kiến sự việc. Một người dân đã quay lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng việc bắt chim bồ câu tại nơi công cộng là hành vi phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị và môi trường du lịch của TPHCM.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Sài Gòn nhanh chóng xác minh và mời người liên quan là T.L. lên trụ sở để làm việc.

Công an phường Sài Gòn đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không bắt hoặc có hành vi xâm hại đàn chim bồ câu tại các khu vực công cộng. Mỗi người cần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi công cộng, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, thân thiện.