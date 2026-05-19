Công an Lai Châu họp báo thông tin vụ 12.500 lít dầu trộn lẫn xăng

Công an tỉnh Lai Châu mới tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng xảy ra tại cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 6/5, anh Hoàng Mạnh Dũng (SN 1985, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu diesel tại cửa hàng Petrolimex số 29 để sử dụng cho hai máy xúc của gia đình.

Sau khi sử dụng, cả hai máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh Dũng đã làm đơn tố giác.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh Dũng đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu. Cửa hàng do Nguyễn Xuân Trường quản lý, phụ trách.

Trong quá trình nhập hàng, lái xe téc và phụ trách cửa hàng đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Công an Lai Châu).

Sau khi phát hiện sự việc, Nguyễn Xuân Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không bảo đảm chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27/3 đến 8/5, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không bảo đảm chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 cho thấy các mẫu dầu tại bể chứa và trong hai máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu diesel.

Đặc biệt, Nguyễn Xuân Trường đã cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa, cất giấu trong thùng phi, ngắt camera giám sát nhằm che giấu hành vi, sau đó bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối với hành vi này, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường về hành vi tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của đối tượng.