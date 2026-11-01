Công an Hưng Yên xử lý 2 người bình luận chưa phù hợp trên mạng xã hội

Ngày 1/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Bắc Đông Quan và Công an xã Hồng Quang đã phát hiện, xác minh hai trường hợp có bình luận chưa phù hợp dưới các bài viết trên mạng xã hội Facebook.

Công an Hưng Yên làm việc với hai trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, ngày 30/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bắc Đông Quan phát hiện tài khoản Facebook "Tuyền Tỉnh Táo" có bình luận chưa phù hợp dưới video về vấn đề môi trường của nhóm "Quốc Oai Quê Tôi", được chia sẻ trên fanpage "Giao Thông Đường Bộ 24H".

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là anh H.C.T.. Ngày 30/10, người này được mời đến làm việc, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng và trách nhiệm khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Anh T. thừa nhận bình luận chưa phù hợp do hạn chế hiểu biết pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung và cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia mạng xã hội.

Trước đó, ngày 29/10, Công an xã Hồng Quang phát hiện tài khoản Facebook "Le Quyen Nguyen" bình luận chưa phù hợp dưới bài viết trên trang Facebook "Hoàng Dũng".

Theo Công an xã Hồng Quang, đây là trang do đối tượng phản động, chuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Qua rà soát, công an xác định người sử dụng tài khoản "Le Quyen Nguyen" là chị N.T.Q. (SN 1977, trú tại thôn Giai Thi, xã Hồng Quang). Chị Q. được mời đến trụ sở công an để làm rõ động cơ, mục đích tương tác và nội dung bình luận.

Tại buổi làm việc, chị Q. thừa nhận thiếu hiểu biết pháp luật, chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc, bản chất của trang thông tin cũng như tính xác thực của vấn đề trước khi bình luận.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và phân tích về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chị Q. nhận thức được sai phạm, tự nguyện xóa bình luận và viết cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.