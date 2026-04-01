Công an Hải Phòng kiểm tra HMT Club, phát hiện bình khí N2O

Theo Công an Hải Phòng, hồi 23h45 ngày 8/4, Đội 3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của đơn vị phối hợp Công an phường Lê Chân kiểm tra hộ kinh doanh HMT Entertainment Paradise (biển hiệu HMT Club) tại số 117 Hoàng Minh Thảo.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát và mở nhạc phục vụ khách vui chơi, giải trí. Lực lượng chức năng phát hiện 5 bình kim loại màu đen chứa khí, đại diện cơ sở khai là khí N2O để bán cho khách sử dụng.

Qua test nhanh 15 người có mặt, công an phát hiện một trường hợp dương tính với chất ma túy. Đồng thời, cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục hành chính liên quan hoạt động kinh doanh và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 5 bình khí.

Cơ quan chức năng đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an phường Lê Chân tiếp nhận, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.