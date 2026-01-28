Công an Hà Nội xử phạt người đăng ảnh xuyên tạc để tăng tương tác

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với anh N.H.H. do đăng tải hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng xã hội.

Theo Công an Hà Nội, trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Phú Diễn phát hiện một tài khoản Facebook (chuyên môi giới bất động sản) đăng hình ảnh ghép liên quan một vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh Lạng Sơn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây bức xúc dư luận.

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, N.H.H. thừa nhận việc đăng tải các hình ảnh nêu trên nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng trong hoạt động môi giới bất động sản.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của H. vi phạm quy định về Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và nhấn mạnh mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.