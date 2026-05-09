Công an Hà Nội tìm bị hại vụ hàng loạt điện thoại bị phá sóng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang thụ lý vụ án Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, phát hiện ngày 3/11/2025 tại phường Cửa Nam, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân tại khu vực Tràng Tiền Plaza, số 24 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, phản ánh hiện tượng hàng loạt điện thoại bị mất sóng, sau đó nhận tin nhắn giả mạo Vietcombank với nội dung thông báo khách hàng có điểm thưởng, được đổi iPhone miễn phí và yêu cầu truy cập đường link lạ để nhận quà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cửa Nam phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh, bắt giữ Shao Wen, tức Thiệu Văn, quốc tịch Trung Quốc. Cơ quan chức năng xác định người này đang sử dụng thiết bị điện tử chèn sóng điện thoại để phát tán các tin nhắn giả mạo nêu trên.

Thiệu Văn và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại trong vụ án, từng nhận tin nhắn giả mạo Vietcombank hoặc bị thiệt hại liên quan, liên hệ điều tra viên Trần Văn Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0962.323.848 để phối hợp giải quyết.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn dùng thiết bị chèn sóng, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng là hình thức lừa đảo công nghệ cao nguy hiểm. Tin nhắn có thể xuất hiện dưới dạng brandname, khiến người dân dễ nhầm là thông báo chính thức từ ngân hàng.

Người dân được khuyến cáo không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ website hoặc cá nhân nào không được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như điện thoại mất sóng đồng loạt, nhận tin nhắn yêu cầu đổi thưởng, xác minh tài khoản hoặc cung cấp thông tin ngân hàng, cần trình báo công an hoặc liên hệ ngân hàng để kiểm tra.