Công an Hà Nội tạm giữ “thần y rởm” lừa chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam, 68 tuổi, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội, cùng 7 người khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người bị tạm giữ cùng Nam gồm Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường và Nguyễn Văn Tuân. Đây là các quản lý, trợ lý, nhân viên giúp việc trong ổ nhóm do Nam cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm này hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa “bách bệnh” bằng việc uống nước ion kiềm. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải video, giới thiệu Nguyễn Tiến Nam có khả năng chữa được nhiều loại bệnh, kể cả những bệnh hiện y học thế giới chưa có phương pháp điều trị.

Khi bệnh nhân đến tư vấn hoặc điều trị, Nam đều khẳng định có thể chữa khỏi bệnh.

Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác.

Làm việc với cơ quan công an, Nam khai không được đào tạo, không được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Từ năm 2018, người này tự nhận có thể chữa được tất cả các bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm.

Cơ quan điều tra xác định Nam lợi dụng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết để tư vấn chữa khỏi bệnh bằng cách đến trực tiếp cơ sở uống nước ion kiềm hoặc mua máy lọc nước về nhà sử dụng.

Với người đến trực tiếp, Nam thu 200.000 đồng/ngày đối với mỗi bệnh nhân để được uống nước ion kiềm chữa bệnh. Người nhà đi cùng bị thu 100.000 đồng/ngày.

Trường hợp bệnh nhân không ở lại điều trị hoặc không đến được, các đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm với giá từ 3 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Theo công an, Nguyễn Tiến Nam nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các bệnh, nhưng vì hám lợi vẫn tư vấn, lôi kéo người bệnh điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của Nguyễn Tiến Nam lên tới gần 100 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.