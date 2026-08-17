Công an điều tra vụ người đàn ông sát hại vợ cũ rồi tự tử ở Phú Thọ

Sáng 17/8, thông tin với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang (Phú Thọ) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại chung cư sinh viên Minh Phương khiến 2 người tử vong, xảy ra hôm qua (16/8).

Vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại chung cư sinh viên Minh Phương, phường Nông Trang, Phú Thọ (Ảnh: Thanh Nam).

Thông tin bước đầu cho thấy, chị B.T.H.N., cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ (đang thuê trọ tại chung cư này), bị chồng cũ dùng dao sát hại. Sau đó, người đàn ông này cũng tự tử tại chỗ.

Trao đổi với báo chí, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ nói sự việc của chị N. bước đầu xác định do mâu thuẫn với chồng cũ, không liên quan tới công việc. Đơn vị này đang phối hợp với gia đình để lo hậu sự.

Chung cư sinh viên này nằm trong khu đô thị Minh Phương (phường Nông Trang) được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ mới, chung cư sinh viên Minh Phương trở thành một trong những địa điểm được bố trí làm nhà ở lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sáp nhập để thuận tiện trong công tác.