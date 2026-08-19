Công an cảnh báo trào lưu “Tôi là trưởng thôn” tạo bằng AI

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu tạo hình ảnh với dòng chữ “Tôi là trưởng thôn” hoặc nội dung liên quan đến “ứng cử trưởng thôn” bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hình ảnh có hình thức bắt mắt, nội dung hài hước và dễ chia sẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội. Phần lớn người tham gia trào lưu nhằm mục đích giải trí, sáng tạo nội dung và không có động cơ xấu.

Hình ảnh minh họa (Ảnh: Công an Quảng Ninh cung cấp).

Tuy nhiên, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng những hình ảnh tạo bằng AI nếu không được chú thích, kiểm chứng rõ ràng có thể khiến người tiếp nhận hiểu nhầm là thông tin chính thức về nhân sự hoặc hoạt động bầu cử tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, bầu cử trưởng thôn, khu phố là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, người dân cần tiếp nhận thông tin về nhân sự, thời gian, địa điểm và quy trình bầu cử từ các nguồn chính thống của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan chức năng địa phương.

Trong môi trường số, một hình ảnh được tạo bằng AI có thể tiếp cận hàng nghìn người trong thời gian ngắn. Khi xuất hiện trong bối cảnh bầu cử, nội dung ban đầu chỉ mang tính giải trí cũng có thể bị hiểu sai hoặc bị lợi dụng để phát tán thông tin giả.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “Dừng lại - Kiểm chứng - Rồi mới chia sẻ”, không vội tin, bình luận hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực.

Người dân cần chủ động nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Mỗi người cũng cần sử dụng AI đúng mục đích, có trách nhiệm, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.