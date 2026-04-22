Công an cảnh báo thủ đoạn bán thuốc giả "chữa bách bệnh" cho người già

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thực phẩm chức năng cho người cao tuổi.

Mới đây Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây bán thuốc đông y giả (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cụ thể, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh lý, để bán thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe được các đối tượng quảng cáo là “hàng nhập khẩu cao cấp, có tác dụng phòng ngừa ung thư, chữa bách bệnh”, với giá bán cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… gọi điện, nhắn tin cho người dân, tự xưng là bác sỹ chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện lớn để tư vấn bệnh; hoặc trực tiếp tổ chức hội thảo, các buổi tư vấn sức khỏe, sự kiện giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp; tặng mỳ chính, nước mắm, dầu ăn… để thu hút nhiều người tham gia.

Sau đó các đối tượng sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các chương trình thời sự, dùng người đóng giả bệnh nhân đã khỏi bệnh để tạo lòng tin, thổi phồng công dụng sản phẩm như thuốc “thuốc thần dược, chữa bách bệnh, hiệu quả tức thì” khiến người dân tin tưởng mua một lượng thuốc lớn, gây thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội.

Trước sự việc trên cơ quan công an khuyến người dân tuyệt đối không tham gia hoặc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia vào các chương trình hội thảo, sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm được tổ chức có dấu hiệu bất thường, biểu hiện của bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng đa cấp.

Cần kiểm tra mã vạch, tem chống hàng giả, tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, giá cả, công dụng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng hoặc các loại sữa được in chữ nước ngoài. Không tin vào các lời quảng cáo phóng đại, chưa được kiểm chứng do các đối tượng đưa ra.

Đặc biệt, người cao tuổi, người có bệnh nên đến khám và mua thuốc tại các bệnh viện, nhà thuốc có giấy phép hành nghề của Bộ Y tế hoặc trước khi bỏ ra số tiền lớn mua hàng, người già nên trao đổi với người thân trong gia đình để được tư vấn và hỗ trợ kiểm tra thông tin.