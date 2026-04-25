Công an cảnh báo loại nước lạ gây kích thích thần kinh

Ngày 25/4, lãnh đạo xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thông tin công an xã này đang phối hợp với các ban, ngành, địa phương tuyên truyền, cảnh báo tình trạng giới trẻ trên địa bàn có xu hướng sử dụng loại nước không rõ nguồn gốc, có biểu hiện gây kích thích thần kinh.

Theo nắm bắt ban đầu của cơ quan chức năng, loại nước đó là Nậm Thoong (hay Kratom), được nấu từ lá cây xuất xứ nước ngoài. Nước có mùi thơm, màu nâu nhạt, thường được đựng trong chai nhựa, bán với giá vài chục nghìn đồng/chai.

Công an xã Lao Bảo thu gom nước lạ nghi có chất tác động đến hệ thần kinh mà giới trẻ có xu hướng sử dụng (Ảnh: Công an xã Lao Bảo).

Hoạt động mua bán, sử dụng nước Nậm Thoong diễn ra nhỏ lẻ, khó phát hiện, trong khi chưa có quy định xử lý cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng. Việc sử dụng nước Nậm Thoong tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh nhau...

Công an và các cơ quan tại xã Lao Bảo đang đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của nước Nậm Thoong. Công an khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, quản lý, giáo dục con em không sử dụng các loại nước không rõ nguồn gốc.

Các trường học trên địa bàn cũng được đề nghị tăng cường công tác quản lý học sinh, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với công an đối với các trường hợp vi phạm hoặc có biểu hiện liên quan.

Công an xã Lao Bảo sẽ tiếp tục rà soát, nắm tình hình để làm rõ hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng nước Nậm Thoong.