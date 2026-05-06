Công an Bắc Ninh điều tra vụ lừa đảo tại Tân Phú Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2022, ông Vũ Văn Duy (46 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát, đã nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn.

Vũ Văn Duy (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Việc góp vốn được giới thiệu để thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nhận tiền, ông Duy bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền này.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin là trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ sở 1, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Người liên hệ là điều tra viên Nguyễn Văn Định, số điện thoại 0936.847.234.