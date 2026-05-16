Con trai livestream cảnh chửi bới, dọa đánh mẹ ruột gây phẫn nộ

Ngày 16/5, clip ghi lại cảnh cãi vã gay gắt giữa một người phụ nữ lớn tuổi và con trai tại nhà riêng lan truyền khiến dư luận bức xúc. Trong clip, người đàn ông liên tục xưng hô "mày - tao" với mẹ, cầm dao chỉ trỏ, đe dọa và lớn tiếng khẳng định bản thân không sợ pháp luật, từng "ăn cơm tù, cơm trại nhiều rồi".

Theo nội dung clip, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Người con trai có khả năng đã uống bia rượu và bị vấp vào bao tải đựng lúa đặt giữa nhà. Người mẹ trách mắng khiến hai bên xảy ra xung đột.

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông dọa đánh mẹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc cãi vã, người mẹ liên tục bê các bao thóc từ sân lên hiên nhà, còn người con trai đứng phía trước chửi bới, đe dọa.

Sau khi clip lan truyền, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang giao đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nhằm có phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người mẹ.

Chiều 16/5, Công an xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông là B.X.C. (SN 1990, trú tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa) và mời đến làm việc. Người này thừa nhận mình phát trực tiếp livestream chửi bới, dọa đánh mẹ ruột.

Lực lượng công an đã kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể với người đàn ông, kết quả âm tính. Ông này khai nhận có sử dụng rượu, bia trước đó.

Theo cơ quan công an, vụ việc chưa để lại hậu quả hình sự nhưng đã tạo ra làn sóng dư luận rất xấu và gây bức xúc trên không gian mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.