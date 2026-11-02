VKSND Tối cao vừa quyết định truy tố Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong (trụ sở ở Hải Phòng), về hai tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Văn Bình còn có biệt danh là Bình "Đồng", một đại gia có tiếng ở Hải Phòng.

Cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Bùi Đình Chung (SN 1978), người điều hành Công ty TNHH Đông Dương 3 và Công ty TNHH Hồng Vận, đều có trụ sở ở Hải Phòng, và Bùi Đức Huy (SN 1995, con trai Bình), Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Bị can Bùi Văn Bình (áo đen), Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong (Ảnh: Bộ Công an).

Con gái chuyển hơn 21 tỷ đồng và 1,2 triệu USD cho vợ hai của Bình

Theo cáo trạng, sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, Bùi Văn Bình gọi điện bảo con gái là B.T.L. thu xếp tiền đưa cho T.T.G.H., vợ hai của Bình, để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm.

Thực hiện yêu cầu của cha, L. vay tiền bạn bè, thế chấp tài sản để vay ngân hàng, đồng thời sử dụng ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ.

Sau đó, L. đưa cho H. 3 lần tổng cộng hơn 21 tỷ đồng và 1,2 triệu USD.

Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền, H. gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho Bình. Tuy nhiên, do chưa thực hiện được nên H. sử dụng số tiền này để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Khi L. yêu cầu H. trả lại tiền để chủ động liên hệ khắc phục hậu quả, H. đưa ra lý do trì hoãn rằng lo ngại L. có thể bị lừa mất tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, L. và H. thống nhất nhận thức về việc khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của Bình. H. sau đó chủ động nộp lại toàn bộ 960.000 USD và hơn 27 tỷ đồng, tổng giá trị khoảng gần 53 tỷ đồng, cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định H. không có động cơ chiếm đoạt số tiền trên nên hành vi không cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của L. và H. cũng không có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ.

Chuyển hơn 2.600 tấn cát cháy đến hai doanh nghiệp

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Bùi Văn Bình đại diện Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng với ông Wei Jian Ping, đại diện Công ty TNHH Huaping Việt Nam, để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có loại chất thải được gọi là cát cháy. Đơn giá xử lý là 500 đồng/kg.

Bình giao Nguyễn Ngọc Đại, Tổ trưởng Tổ xử lý hóa học, đưa loại chất thải này vào dây chuyền xử lý. Tuy nhiên, sau khi chạy thử khoảng 500kg, hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo dừng xử lý. Bùi Đức Huy sau đó chỉ đạo tập kết số chất thải tại xưởng của công ty.

Đến tháng 4/2025, lượng cát cháy tồn đọng lớn. Sau khi được Bình đồng ý, Huy dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý vẫn chỉ đạo nhân viên liên hệ với Bùi Đình Chung để chuyển giao nhằm tiết kiệm chi phí.

Hai bên thỏa thuận đơn giá 100 đồng/kg, đến tháng 6/2025 giảm còn 50 đồng/kg. Chung đồng ý tiếp nhận vì đang cần vật liệu san lấp để xây dựng nhà xưởng Công ty Hồng Vận, trong bối cảnh cát tự nhiên khan hiếm và giá cao.

Khu vực Công ty Tân Thuận Phong đổ trái phép chất thải (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tháng 2 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping chuyển giao cho Tân Thuận Phong tổng cộng hơn 2,7 triệu kg cát cháy, thanh toán hơn 673 triệu đồng. Từ tháng 4 đến ngày 9/9/2025, Tân Thuận Phong chuyển gần 2,7 triệu kg chất thải đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận. Số còn lại hơn 61.000kg được chuyển giao cho Công ty Xi măng Cẩm Phả xử lý.

Sau khi tiếp nhận, Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng gần 1,7 triệu kg cát cháy trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel. Số còn lại gần 985.000kg được dùng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ngày 9/9/2025, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, tạm giữ gần 985.000kg cát cháy và lấy mẫu giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an ngày 17/9/2025 xác định các mẫu chất thải thu giữ là chất thải rắn thông thường.

Tuy nhiên, ngày 12/12/2025, Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết luận việc Tân Thuận Phong chuyển giao cát cháy chưa qua xử lý cho Đông Dương 3 làm nguyên liệu sản xuất gạch nung tuynel là không đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cáo trạng xác định hành vi của Bình, Chung và Huy vi phạm quy định cấm chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Quá trình điều tra, 3 bị can đã khai nhận hành vi, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Đối với khoản tiền để ngoài sổ sách kế toán, Bình, Huy và Tống Văn Thành, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thuận Phong, sử dụng cho nhiều mục đích như chi tiêu cá nhân, trả lương, mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Một số khoản được ghi nội dung "Chi quản lý", "ngoại giao, quan hệ" cho các đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan Công an, Hải quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định các bị can sử dụng tiền để mua chuộc cá nhân, tổ chức nhằm bỏ qua sai phạm nên không có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ hoặc Nhận hối lộ.

Cáo trạng cũng xác định các cổ đông của Đông Dương 3, Hồng Vận không tham gia điều hành, không biết việc tiếp nhận và chôn lấp trái phép cát cháy. Những người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện công việc theo phân công, không biết chủ trương vi phạm nên không bị xác định là đồng phạm về tội Gây ô nhiễm môi trường.