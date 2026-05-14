Con gái nói mẹ 82 tuổi hoảng loạn trầm cảm, nữ giúp việc bật khóc nhận lỗi

Trưa 14/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) 2 năm tù về tội Hành hạ người khác.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm thân thể, sức khỏe và tinh thần của người bị hại; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

“Bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình. Bị hại là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ”, HĐXX nhấn mạnh khi tuyên án.

Trước đó, tại phần thẩm vấn, Trương Thị Bắc khai lý do hành hạ bà H.T.N. (82 tuổi) xuất phát từ việc bị anh C. (con trai bà N.) giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên.

Đối đáp lại lời khai này, anh C. khẳng định nội dung này không đúng sự thật.

Theo anh C., trước khi Bắc vào làm việc, hai bên đã thỏa thuận rõ việc gia đình giữ lại 5 triệu đồng và sẽ trả vào dịp Tết Nguyên đán. Bắc đã đồng ý với thỏa thuận này, trong quá trình làm việc cũng không hề có ý kiến gì.

Anh C. cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán 2026, Bắc xin làm thêm 10 ngày Tết với mức lương 1 triệu đồng/ngày và gia đình đã đồng ý. Sau Tết, bị cáo xin nghỉ 6 ngày, gia đình cũng vui vẻ chấp thuận.

Anh C. cho rằng Bắc đang quanh co chối tội, không thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Tại tòa, chị D. (con gái bà N.) nghẹn ngào cho biết sau sự việc, tâm lý mẹ chị thay đổi rõ rệt, có biểu hiện trầm cảm. Đặc biệt mỗi khi nhắc đến Bắc, cụ bà tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn và không còn dám thuê người giúp việc.

“Cứ nói đến giúp việc là cụ rất sợ, cụ như bị hoảng”, chị D. trình bày trước HĐXX.

Sau phần trình bày của các con bị hại, Trương Thị Bắc bật khóc nói: “Thưa phiên tòa, bị cáo thừa nhận sai phạm của mình”.

Bị cáo Trương Thị Bắc bật khóc trước tòa (Ảnh: Minh Anh).

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà H.T.N. (SN 1944) bị đột quỵ; được gia đình thuê Trương Thị Bắc chăm sóc với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho bà cụ.

Tối 1/1, con bà N. phát hiện vùng tai, mắt phải của bà bị bầm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Bắc nói bà cụ bị ngã nhưng do nghi ngờ lời giải thích của người giúp việc, gia đình kiểm tra camera an ninh và phát hiện cụ bà nhiều lần bị nữ giúp việc hành hạ.

Cáo trạng xác định, ngày 2/1, trong lúc cho bà N. uống thuốc, Bắc dùng tay ấn mạnh đầu bà cụ xuống, liên tiếp tát vào mu bàn tay và vùng mặt nạn nhân.

Ngày 3/1, khi xoa bóp cho bà N., nữ giúp việc tiếp tục tát nhiều lần vào mặt, đánh vào tay, bóp cổ và ấn đầu bà cụ xuống. Chiều cùng ngày, bị cáo túm tóc, đánh vào tay bà N..

Chiều 6/1, trong lúc thay quần áo, vệ sinh cho bà cụ, Bắc kéo lê, quăng quật chân tay nạn nhân trên giường, tát nhiều lần vào mặt, giẫm chân lên đùi, túm tóc và ấn đầu bà N..