Cơ quan Điều tra Tổng cục II tìm bị hại của Hoàng Nam Nhất

Thông tin từ Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng cho hay, đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2023 tại TPHCM và Hà Nội.

Bị can trong vụ án là Hoàng Nam Nhất (65 tuổi, trú tại Quán Thánh, phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Bị can Hoàng Nam Nhất (Ảnh: Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2).

Theo Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, từ năm 2023, Hoàng Nam Nhất đã lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh là cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng đưa ra các thông tin gian dối về cấp bậc, chức vụ, mối quan hệ của bản thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân thông qua hình thức nhận tiền để "chạy dự án", chiếm đoạt được nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng thông báo ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ với Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339266002 hoặc liên hệ trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Il, Bộ Quốc phòng, địa chỉ tại số 52 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội để được giải quyết.