Cô gái bị bạn trai quen qua mạng dùng "ảnh nóng" tống tiền ở Đồng Nai

Ngày 2/1, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Nhân lên mạng làm quen với chị T.T.A. (ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai). Sau thời gian trò chuyện, 2 người phát sinh quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này, Nhân đã quay lại hình ảnh khỏa thân của chị A..

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Hữu Nhân (Ảnh: CTV).

Sau khi có hình ảnh nhạy cảm của bạn gái, Nhân đã nhắn tin yêu cầu chị A. chuyển tiền, nếu không sẽ tung hình ảnh riêng tư của chị lên không gian mạng cho mọi người biết.

Dù chị A. đã chuyển tiền, Nhân vẫn yêu cầu bạn gái chuyển thêm nhiều lần nên chị A. làm đơn đã tố cáo Công an phường Tam Hiệp.

Ngày 31/12/2025, khi Nhân hẹn nhận tiền của bạn gái thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhiều lần nhắn tin yêu cầu chị A. chuyển tiền với tổng số tiền 20 triệu đồng.