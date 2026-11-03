Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Có (29 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Công an phường Rạch Giá công bố quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Có (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 21h30 phút ngày 30/10, tại khu vực đối diện một nhà hàng trên đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), do mâu thuẫn tình cảm nên Có dùng dao tấn công bạn gái của mình khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đối tượng còn khống chế, ép nạn nhân lên xe máy rồi chở đến đoạn đường vắng để tiếp tục đe dọa.

Nhận được tin báo, Công an phường Rạch Giá đã có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, giải cứu an toàn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.