Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 7 bị can về các tội Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Hà Nội. Trong đó, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) được xác định cầm đầu đường dây này.

Lê Việt Trinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này giới thiệu đang vận hành sòng bạc tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp sang tiền điện tử để hợp thức hóa dòng tiền.

Biết rõ đây là hành vi phạm tội, Trinh vẫn tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng quê tại nhiều tỉnh, thành. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ, sau đó đăng tải lên các hội nhóm chuyên rửa tiền trên mạng xã hội.

Một cô gái 25 tuổi khác trong đường dây này (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tiền từ các vụ lừa đảo được chuyển vào, các đối tượng thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc trước khi quy đổi sang tiền điện tử hoặc chuyển lại cho nhóm phía sau.

Để vận hành hệ thống, Trinh trả lương cho các "nhân viên" 12-17 triệu đồng/tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng nhận tiền "bẩn". Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% tổng số tiền giao dịch.

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây liên quan nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với các thủ đoạn như đầu tư online, mua thuốc, mua hàng qua mạng…

Trong đó, ngày 16/4, một phụ nữ ở Thái Nguyên bị lừa hơn 567 triệu đồng, số tiền sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử để xóa dấu vết. Từ tháng 2 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết toàn bộ dòng tiền liên quan.