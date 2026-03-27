Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố tội trốn thuế

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội Trốn thuế.

Bị can Nguyễn Văn Đông (Ảnh: Tập đoàn Rạng Đông).

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Rạng Đông là doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Nguyễn Văn Đông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, người này chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty thành viên.

Trong quá trình điều hành, ông Đông giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ) làm Tổng giám đốc, phụ trách tài chính và điều tiết dòng tiền toàn hệ thống; Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ) giữ vai trò quản lý nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh.

Cuối năm 2023, khi tình hình tài chính gặp khó khăn, bị cáo Đông cùng Ngân thống nhất triển khai phương thức bán quặng nhằm tạo nguồn tiền mặt. Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) được giao trực tiếp làm việc với khách hàng, thỏa thuận ký hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo mức giá này.

Phần tiền chênh lệch ngoài hợp đồng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, sau đó giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý. Số tiền này tiếp tục được chuyển cho Nguyễn Văn Đông sử dụng vào hoạt động của doanh nghiệp.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, bà Trần Thị Lê Vi Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite của Công ty Sông Bình, với tổng giá trị theo hợp đồng là 115 tỷ đồng.

Theo lời khai của bà Vân, tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thu chỉ thừa nhận đã nhận 16,5 tỷ đồng. Các lần giao nhận tiền đều không có chứng từ, ký nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch thực tế là 16,5 tỷ đồng. Kết luận giám định thuế cho thấy hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đông cùng các bị can Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân đã thừa nhận hành vi bàn bạc, thống nhất thực hiện phương thức bán hàng nêu trên.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Đông giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án; các bị can còn lại là đồng phạm, giúp sức tích cực. Tổng thiệt hại về thuế do hành vi trốn thuế gây ra là gần 3,9 tỷ đồng.

Ông Đông bị khởi tố vào ngày 12/10/2025 và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.