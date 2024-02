Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái bị đề nghị truy tố

Ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát), Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh) tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra bổ sung, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tuy nhiên, việc cho vay, theo Bộ Công an là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà các bị can buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

Ông Trần Quí Thanh (Ảnh: THP).

Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc này, các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các "Cam kết bán lại", tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Bộ Công an xác định hành vi trên của Bích là theo chỉ đạo của cha.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do mà chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, các bị can đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, trong vụ án, ông Trần Quí Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, song, tại cơ quan điều tra, bị can này chưa thành khẩn khai báo.