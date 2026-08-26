Chủ nha khoa Tuyết Chinh lĩnh 2 năm tù treo

Ngày 26/8, TAND khu vực 7 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi, bác sĩ nha khoa) 2 năm tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường tổng cộng 54 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chi phí điều trị phát sinh cho chị Thảo - nữ khách hàng bị đánh, và 10 triệu đồng cho người bạn đi cùng.

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí làm răng 800 triệu đồng và các chi phí khác, tòa tách ra thành vụ kiện khác khi bị hại có yêu cầu.

Quá trình xét xử, bị cáo Chinh thừa nhận sai phạm, tỏ ra hối hận và xin lỗi nữ khách hàng về hành vi của mình.

Nguyễn Thị Tuyết Chinh lĩnh 2 năm tù treo (Ảnh: Công an cung cấp).

Về trách nhiệm bồi thường, bị cáo đề nghị tòa giải quyết theo quy định pháp luật. Còn chị Thảo yêu cầu Chinh bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó chi phí làm răng hơn 800 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2021, bà Chinh là chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh, nhận niềng răng cho bà Nguyễn Thị Tiền Thảo với giá 20 triệu đồng. Bà Thảo trả trước 5 triệu đồng, số còn lại góp mỗi tháng 1 triệu đồng và hoàn tất thanh toán vào tháng 9/2022.

Sau đó, bà Chinh thỏa thuận những lần bà Thảo đến làm răng sẽ không thu thêm phí cho đến khi hoàn tất quá trình niềng.

Ngày 22/8/2025, phòng khám tháo toàn bộ mắc cài, kết thúc quá trình niềng răng cho bà Thảo. Tuy nhiên, sau khi tháo niềng, bà Thảo bị đau nhức và cho rằng răng bị ảnh hưởng, mất thẩm mỹ. Hai bên nhiều lần trao đổi, nhưng không thống nhất được phương án giải quyết.

Ngày 27/8/2025, bà Thảo đến phòng khám yêu cầu cắt nướu và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với tổng số tiền 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thảo không thanh toán vì cho rằng hai bên chưa giải quyết xong việc chỉnh sửa răng do lỗi của phòng khám.

Chiều 3/9/2025, bà Thảo cùng bạn là Trần Thị Phương Uyên đến phòng khám tại phường Hạnh Thông để yêu cầu bà Chinh bồi thường. Bà Chinh không thừa nhận ca niềng răng bị lỗi và yêu cầu bà Thảo ra về. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn ngồi lại rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Theo cáo trạng, bà Chinh dùng cây dí vào cổ, đè bà Thảo xuống ghế. Khi thấy bà Thảo dùng điện thoại quay phim, bà Chinh giật điện thoại, ném xuống sàn rồi tiếp tục giật kính mắt của bà Thảo ném xuống đất.

Khi thấy Uyên dùng điện thoại ghi lại sự việc, bà Chinh tiếp tục giật điện thoại, nhưng chồng bà là ông T.Q.A. cùng bảo vệ phòng khám chạy vào can ngăn.

Trong lúc được can ngăn, bà Chinh vẫn lớn tiếng chửi bới, xông đến kéo tay bà Thảo để tiếp tục đánh. Bà còn ném quả dưa hấu và chậu sứ về phía Thảo và Uyên nhưng không trúng.

Sau đó, ông A. và bảo vệ yêu cầu bà Thảo rời khỏi phòng khám. Bà Thảo ra về và trình báo sự việc với Công an phường Hạnh Thông.