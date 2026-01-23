Chủ mưu vụ cấp 118.000 phiếu thử nghiệm giả xin giữ lại 2 căn nhà ở TPHCM

Sáng 23/1, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) mức án 22-24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) 24-26 năm tù về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Cơ quan công tố xác định, Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác. Hai người phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kết quả kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, từ đó thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

VKS áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức đối với hai bị cáo này, đồng thời nhận định hành vi có tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội trong thời gian dài để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bào chữa cho bị cáo Lượng, luật sư không đồng ý với cáo buộc thân chủ mình phạm tội có tổ chức.

Về tội danh Đưa hối lộ, luật sư đề nghị tòa cân nhắc xem xét vì thân chủ không biết đưa tiền cho ai và những người thụ hưởng không bị xử lý hình sự về tội Nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, luật sư trình bày một loạt tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn, hợp tác với cơ quan điều tra, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lượng phải nộp lại số tiền 98 tỷ đồng thu lợi bất chính. Bào chữa cho bị cáo luật sư đề nghị tòa xem xét, xin cho thân chủ được giữ lại 2 bất động sản tại huyện Hóc Môn cũ vì đây là tài sản do ông bà để lại, có trước khi bị cáo thành lập công ty.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, bị cáo Lượng khai số tiền thu lợi bất chính đã sử dụng để tái đầu tư máy móc, trả lương nhân viên và mua một phần tài sản cá nhân. Hiện bị cáo bị kê biên 6 bất động sản, đề nghị được giữ lại căn nhà đang ở cùng một bất động sản khác; 4 bất động sản còn lại xin tòa cho phép bán để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh, nguyên nhân phạm tội cho thân chủ.

Theo luật sư, bị cáo Phương là người khuyết tật, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, người bào chữa cũng trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét trong quá trình lượng hình.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu, gửi mẫu mang tính hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa các chỉ tiêu thử nghiệm.

Trong giai đoạn này, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Sau đó, Hồ Thị Thanh Phương tách ra hoạt động riêng và thành lập Công ty Avatek. Với thủ đoạn tương tự, Phương quảng cáo “không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn có kết quả đạt yêu cầu”, “khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả”.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khoảng 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.