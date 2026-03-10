Chủ fanpage cứu nạn giao thông đăng tin xuyên tạc Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 10/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Đ.P.S. (SN 1985, ngụ xã Đông Thạnh) vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo cảnh sát, ông Đ.P.S. sử dụng fanpage “Đội Cứu Nạn Giao Thông Quận 12 TPHCM” do mình tạo lập và quản lý để đăng tải bài viết kèm video với nội dung nói về việc người này phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân số tiền 5 triệu đồng để đóng cho Nhà Vĩnh biệt - Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm được tiếp nhận thi thể bệnh nhân.

Qua xác minh, công an xác định nội dung bài viết trên là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngành y tế TPHCM nói chung, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân: (Ảnh: BV).

Làm việc với công an, ông Đ.P.S thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Công an TPHCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.P.S về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, đồng thời buộc người này gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Việc xử lý nghiêm trường hợp trên nhằm răn đe, cảnh báo các cá nhân, tổ chức khi tham gia mạng xã hội phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh lan truyền các nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.