Chồng dùng dao tấn công vợ vì nghi vợ ngoại tình

Ngày 9/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Duy Trí (35 tuổi, trú thôn Đình, xã Sơn Động) để điều tra hành vi dùng dao gây thương tích cho vợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 7/6, Công an xã Sơn Động tiếp nhận tin báo về việc chị Hầu Thị Tr. (32 tuổi, trú thôn Đình, vợ Trí) bị thương tích nghiêm trọng ở vùng ngực và được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, công an xác định do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Trí và chị Tr. phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiềm chế, Trí đã dùng dao gây thương tích nặng cho vợ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Cơ quan chức năng đã thu giữ một con dao bầu cán gỗ dài khoảng 35cm, được xác định là vật chứng liên quan vụ việc. Bước đầu, Nguyễn Duy Trí thừa nhận hành vi gây thương tích cho vợ.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong đời sống, hôn nhân và gia đình cần bình tĩnh, kiềm chế, lựa chọn biện pháp giải quyết phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra.