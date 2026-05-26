Cho rằng con bị cô giáo "dìm", bố chạy xe vào trường nẹt pô gây náo loạn

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng, Gia Lai cho biết địa phương đã chỉ đạo công an làm rõ việc người đàn ông gây rối ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng).

Theo báo cáo Công an phường Diên Hồng, khoảng 8h50 cùng ngày, Đội 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo về một đối tượng xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi gây rối.

Phạm Minh Hùng tại công an (Ảnh: Thành Đồng).

Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai) đang điều khiển xe máy vào sân trường, liên tục nẹt pô gây mất trật tự.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế Hùng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Kiểm tra trong cặp của Hùng, cảnh sát phát hiện một con dao. Rất may, lực lượng chức năng có mặt kịp thời nên đối tượng chưa gây thiệt hại tài sản hay thương tích cho người khác.

Lực lượng cảnh sát khống chế Hùng (Ảnh: Cắt từ clip).

Làm việc với công an, Hùng khai con gái đang học lớp 3 tại trường. Do nhớ lại chuyện cũ từ thời con học lớp 1 và cho rằng giáo viên từng đối xử không công bằng với con nên Hùng tìm đến trường nói chuyện.

Trong quá trình làm việc, Hùng có biểu hiện tâm lý không ổn định, thiếu kiểm soát hành vi. Gia đình cung cấp hồ sơ điều trị cho thấy người này mắc rối loạn phân liệt cảm xúc từ năm 2006, điều trị định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

Hùng vừa xuất viện khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hùng âm tính với ma túy.

Công an phường Diên Hồng đang làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.