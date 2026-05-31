Chiêu trò tráo mẫu nước tiểu khi bị kiểm tra ma túy ở TPHCM

Ngày 31/5, Công an xã Ngãi Giao (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá các đường dây ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi như giao dịch ẩn danh qua mạng xã hội, chuyển tiền qua ví điện tử và tổ chức sử dụng ma túy tập trung tại nơi vắng người qua lại.

Nhiều đối tượng liên quan đến ma túy bị Công an xã Ngãi Giao bắt giữ (Ảnh: Công an xã Ngãi Giao).

Trước đó, lúc 20h30 ngày 10/5, Tổ công tác 363 Công an xã Ngãi Giao trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện Võ Văn Hoàn (35 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Võ Văn Hoàn sử dụng thủ đoạn cất giấu chai nước trong quần lót để tráo đổi mẫu hoặc pha loãng nước tiểu khi bị lực lượng chức năng kiểm tra ma túy.

Tuy nhiên, “mánh khóe” của Võ Văn Hoàn không qua mắt được lực lượng công an. Qua xét nghiệm, Hoàn dương tính với ma túy đá.

Võ Văn Hoàn cùng các tang vật liên quan đến ma túy (Ảnh: Công an xã Ngãi Giao).

Đấu tranh mở rộng, Công an xã Ngãi Giao bắt giữ thêm Đồng Thế Tuấn và Nguyễn Doãn Anh (35 tuổi, quê Hà Tĩnh). Hoàn và Tuấn đã góp tiền và liên hệ Doãn Anh để mua ma túy đá về cùng sử dụng.

Tiếp đó, ngày 18/5, Công an xã Ngãi Giao tiến hành rà soát và phát hiện Phùng Đình Dũng (32 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao) dương tính với chất ma túy.

Từ đây, cơ quan công an đã triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Nhiều đối tượng đã bị triệu tập và khai nhận hành vi phạm tội.