Chiêu lừa hàng trăm tỷ từ dự án “ma” và cổ phiếu chưa niêm yết

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Bankland và các pháp nhân trong cùng hệ sinh thái.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập nhiều công ty, trong đó có Bankland, Cawiho và GBF. Dù các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra lợi nhuận thực tế như quảng bá, nhóm bị can vẫn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu đầu tư để thu hút người dân góp vốn.

Để tạo lòng tin, Bankland được giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, sở hữu hoặc phát triển nhiều dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa. Công ty còn quảng bá các lĩnh vực kinh doanh như du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh ô tô, sản phẩm công nghệ… nhằm tạo hình ảnh về một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính lớn.

Tĩnh không trực tiếp đứng tên cổ đông, song bị cáo buộc là người điều hành thực tế. Ông ta tự giới thiệu là “cố vấn cấp cao”, đứng sau xây dựng mô hình kinh doanh, kịch bản huy động vốn, chính sách lãi suất, hoa hồng và các chương trình khuyến mại để lôi kéo nhà đầu tư.

Một buổi quảng cáo của Bankland (Ảnh: B.L.).

Theo cơ quan tố tụng, nhóm Bankland đã mở 4 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. Tại đây, nhân viên được đào tạo để tư vấn, giới thiệu các gói đầu tư, cổ phiếu chưa niêm yết và cơ hội sở hữu bất động sản với lợi nhuận cao.

Nhà đầu tư được mời ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phiếu chưa niêm yết, với số tiền góp vốn từ 10 triệu đồng trở lên. Nhóm bị can cam kết trả lãi 3-5,1%/tháng, cao hơn nhiều so với mặt bằng thông thường. Trường hợp nộp từ 1 tỷ đồng còn được hứa trả lãi 1,7 triệu đồng mỗi ngày.

Không chỉ vậy, Bankland còn đưa ra hàng loạt quyền lợi như tặng sổ đỏ, vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, chuyến du lịch… để kích thích nhà đầu tư xuống tiền. Các chương trình tri ân, bốc thăm, khuyến mại được tổ chức liên tục, tạo cảm giác công ty đang hoạt động sôi động, có dòng tiền và có khả năng sinh lời ổn định.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các dự án, gói đầu tư và cổ phiếu được quảng bá không có cơ sở thực tế để bảo đảm khả năng sinh lời. Bản chất hoạt động của nhóm này là lấy tiền của người sau trả lãi, hoa hồng cho người trước, đồng thời dùng một phần tiền để duy trì bộ máy, tổ chức sự kiện và tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư mới.

Theo cáo buộc, riêng tại Công ty Bankland, nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Sau đó, bằng cách lập thêm các pháp nhân khác và dùng phương thức tương tự, nhóm bị can tiếp tục huy động tiền tại Cawiho và GBF.

Tại Cawiho, các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người. Với GBF, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.

Tổng cộng, Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động hơn 572 tỷ đồng. Sau khi trừ một phần tiền đã chi trả dưới dạng lãi, hoa hồng và các khoản khác, cơ quan tố tụng xác định nhóm này còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.