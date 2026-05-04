Chiếm đoạt tài sản ngân hàng, em trai và cháu bà Hứa Thị Phấn lĩnh án

Chiều 4/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (đang bị truy nã, em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù, Hứa Thị Bích Hạnh (con ông Xường) 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, các đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Liên quan vụ án, nhóm cựu nhân viên ngân hàng bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, dù không đủ năng lực tài chính, từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT, đã qua đời), Công ty Phú Mỹ vẫn lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư dự án khu dân cư Garden City (huyện Bình Chánh cũ).

Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City có diện tích 279.269 m2. Tuy nhiên, tại thời điểm thế chấp, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhóm bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị cùng nhiều tài liệu liên quan nhằm giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Trong khi đó, các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.

Đến ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ giá trị tài sản bảo đảm có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định thiệt hại gây ra cho ngân hàng là 73 tỷ đồng.

Từ đó, các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng bà Hứa Thị Phấn đã qua đời ngày 13/2/2023, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Bị cáo Hứa Xường đang bỏ trốn và bị truy nã.