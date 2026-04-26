Chiếm đoạt 42 tỷ đồng bằng chiêu khoe mua đất Hưng Yên giá ưu đãi

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1984), trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Phạm Thị Như Quỳnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần trình báo với cơ quan công an.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án và uy tín của chủ đầu tư trước khi thực hiện giao dịch. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn dựa trên những lời hứa hẹn về “giá ưu đãi” hay “suất ngoại giao” mà thiếu các văn bản xác thực từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.