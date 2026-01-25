Chia sẻ video AI xuyên tạc về CSGT, nam thanh niên bị phạt tiền

Ngày 25/1, Công an xã Tả Van, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định xử phạt với anh S.A.S. (SN 1998, trú ở xã Tả Van) về hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 19/1, anh S.A.S. chia sẻ một video ghi lại cảnh lực lượng CSGT thổi nồng độ cồn đối với một cụ già di chuyển bằng xe lăn lên mạng xã hội. Nội dung video được đăng tải, bình luận theo hướng xuyên tạc hoạt động của lực lượng công an, thu hút nhiều lượt tương tác, gây hiểu lầm và hoang mang dư luận.

S.A.S. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định video trên là nội dung giả do công nghệ AI tạo dựng, không phản ánh sự việc có thật.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của S.A.S. là hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lực lượng công an trên không gian mạng. Công an xã Tả Van đã ra quyết định xử phạt S.A.S. số tiền 5 triệu đồng.

Theo cảnh sát, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, anh S.A.S. đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, thừa nhận sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.