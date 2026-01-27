Chi tiếp khách sai quy định, gây thất thoát hơn 1,8 tỷ đồng ngân sách

Ngày 26/1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 4 năm tù; Nguyễn Thị Lựu, cựu Phó Chánh văn phòng 3 năm tù; Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán 12 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là vụ án thứ 2 mà 3 bị cáo được đưa ra xét xử. Trước đó, năm 2023, các bị cáo từng bị tuyên án về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tại tòa án (Ảnh: Công Sơn).

Tổng hợp hình phạt của 2 vụ án, bị cáo Quang phải chấp hành 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Lựu 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Vi 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2013-2014, các bị cáo đã ký duyệt chi tiếp khách không đúng đối tượng, không có hồ sơ chứng minh đoàn khách đến làm việc, với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Quang ký duyệt toàn bộ chứng từ; bị cáo Lựu tham gia ký 324 chứng từ tiếp khách ngoài tỉnh, với số tiền 1,7 tỷ đồng và bị cáo Vi ký 164 chứng từ với số tiền hơn 870 triệu đồng trong năm 2014.

Đại diện UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm để nộp ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra, bị cáo Vi và một số cá nhân liên quan đã tự nguyện khắc phục, nộp lại gần 900 triệu đồng.