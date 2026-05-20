Chị em ruột cầm đầu đường dây nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng thế giới

Ngày 20/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương (SN 1993), Tao Thị May (SN 1997), cùng trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, chị ruột của Dương) về tội Buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện nhiều nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo, buôn bán nước hoa “hàng hiệu” với giá rẻ bất thường.

Vũ Thị Yến Mai (bên trái) và Vũ Hồng Dương (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình điều tra xác định đây là đường dây buôn bán nước hoa giả do 2 chị em ruột Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả do Dương và Mai buôn bán được mua từ nước ngoài, đưa qua đường biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Các sản phẩm này được làm nhái khá tinh vi, giống các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace…

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài hành vi buôn bán số nước hoa giả nêu trên còn bán hàng cho nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TPHCM, gồm: Lê Thị Tố Loan (SN 1989), Phạm Thị Mỹ (SN 1998), Trần Ngọc Thanh (SN 1994), cùng trú tại TPHCM.

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng nêu trên đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá 160.000-250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá 1-1,5 triệu đồng để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội Buôn bán hàng giả.